Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай. В настоящее время идет совместная работа с китайскими коллегами, рассказал министр. Однако если правоохранительные органы Китая не подключатся к проблеме "черных лесорубов", запрет на экспорт может вступить в силу.

Министерство предложило Китаю совместно с РФ высаживать вдоль границы лесопосадочный материал и разместить там селекционно-семеноводческие комплексы, передает РИА Новости.

Кобылкин рассказал также, какие шаги будут предприняты для уменьшения масштаба и количества лесных пожаров. Он предложил увеличить число метеостанций, ввести максимальное прогнозирование, наладить систему предупреждений. Также предполагается использовать малую авиацию и дистанционное наблюдение с помощью квадрокоптеров.