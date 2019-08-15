СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения 3-летнего Коли Бархатова

Для круглосуточного поиска ребенка в лесу под Омском подключат дополнительные силы и средства. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

3-летний мальчик пропал 13 августа в Большереченском районе области. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили, что сын пропал.

Сейчас мальчика ищут порядка 700 полицейских, волонтеров и местных жителей, передает телеканал "Россия 24". Привлечены вертолет Росгвардии, два частных самолета. Поиски не прекращались и ночью.

По факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело.