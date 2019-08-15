Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
15 августа 201909:09 Татьяна Шевчук

Хабаровский край ждет четвертая - самая сильная волна паводка

ГТРК "Дальневосточная"

Хабаровский край ждет самая сильная волна паводка, она будет четвертой по счету. Сегодня об этом рассказали министру МЧС России. Евгению Зиничеву, он прибыл в регион, чтобы проверить как выполнены его поручения с последнего визита в июле.

Ряд жителей уже остался без питьевой воды - колодец на улице Богачева затоплен. Теперь стараются спасти остатки урожая. Единственным способом передвижения остается лодка. А в домах готовятся поднимать все вещи повыше, так поступали шесть лет назад во время наводнения. Дома, даже после того как их залил Амур, были признаны пригодными для проживания. 

Как передает ГТРК "Дальневосточная", жители края готовились к поднятию уровню Амура максимум до шести метров, но прогноз изменился. Новый был озвучен на совещании с министром МЧС России. Гребень паводка у Хабаровска ожидается почти на метр больше. Всему виной тайфуны, идущие на реку из Китая и Японии. Начальник ФГБУ "Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Вячеслав Паршин сообщил, начиная с понедельника уровни воды у Хабаровска будут продолжать расти и должны достигнуть уровня от 630 до 680. В зоне подтопления окажутся более 35 частных домов, 90% левобережных островов, и три многоэтажки на улице Ремесленной. Для снятия паводкового напряжения с южной части Хабаровска возле арены "Ерофей" смонтируют мощную насосную станцию. Кроме того, В районе яхт-клуба экстренно возводят еще одну песчаную дамбу, так как здесь нет гидрозащиты.

Всего в зону паводка попадает более 40 населенных пунктов региона и порядка полутора тысяч человек. Глава МЧС Евгений Зиничев подчеркнул, что был целый месяц на проведение всех необходимых превентивных мероприятий. Надо убедиться, что их будет достаточно. Основная задача — не допустить гибели людей. 

Третья волна повадка уже подошла к Хабаровску. По прогнозам синоптиков, с 19 по 23 августа река поднимется до максимальных уровней. Сейчас Амур у краевого цента поднялся до отметки 564 сантиметра.

Текст: ГТРК "Дальневосточная"

Сейчас

09:39

После аварийной посадки в Жуковском в больницы отправлены 23 человека

09:24

Частный самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьеве

08:05

Росавиация: А321 столкнулся со стаей чаек

07:35

При посадке лайнера в Жуковском пострадали два человека

07:06

Филадельфийский стрелок сдался полиции

06:45

Пассажирский лайнер с загоревшимся двигателем аварийно сел в Подмосковье

05:30

Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Жесткая посадка А321: что известно о самолете и членах экипажа

Жесткая посадка А321: что известно о самолете и членах экипажа

20 минут назад
После аварийной посадки в Жуковском в больницы отправлены 23 человека

После аварийной посадки в Жуковском в больницы отправлены 23 человека

9 минут назад
Частный самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьеве

Частный самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьеве

44 минуты назад
Пассажир снял на видео перебои в работе двигателя севшего в поле самолета

Пассажир снял на видео перебои в работе двигателя севшего в поле самолета

1 час назад
В 17 лет – пять детей: Росстат посчитал несовершеннолетних матерей

В 17 лет – пять детей: Росстат посчитал несовершеннолетних матерей

54 минуты назад
Росавиация: А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле

Росавиация: А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле

1 час назад
Названы продукты, защищающие от рака и болезней сердца любителей табака и алкоголя

Названы продукты, защищающие от рака и болезней сердца любителей табака и алкоголя

49 минут назад
Болтон обвинил Россию в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия

Болтон обвинил Россию в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия

7 часов назад
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен

Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен

3 часа назад
Трамп предложил Си Цзиньпину встретиться и решить проблему Гонконга

Трамп предложил Си Цзиньпину встретиться и решить проблему Гонконга

2 часа назад
Филадельфийский стрелок сдался полиции после 7 часов сопротивления

Филадельфийский стрелок сдался полиции после 7 часов сопротивления

3 часа назад
В особняке педофила Эпштейна найден портрет Клинтона в платье и туфлях на каблуке

В особняке педофила Эпштейна найден портрет Клинтона в платье и туфлях на каблуке

4 часа назад
Угроза рецессии посеяла панику на рынках

Угроза рецессии посеяла панику на рынках

5 часов назад
Зал "Зарядье" открывает второй сезон

Зал "Зарядье" открывает второй сезон

19 часов назад
Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

12.08.2019 09:00
Российский бриллиант "Дух Розы" могут продать на аукционе за $65 миллионов

Российский бриллиант "Дух Розы" могут продать на аукционе за $65 миллионов

2 часа назад
Совбез ООН проведет экстренное заседание по вопросу Кашмира 16 августа

Совбез ООН проведет экстренное заседание по вопросу Кашмира 16 августа

2 часа назад
ДТП можно будет оформить через приложение

ДТП можно будет оформить через приложение

3 часа назад
Массовые протесты в Гонконге продолжаются

Массовые протесты в Гонконге продолжаются

3 часа назад
СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения 3-летнего Коли Бархатова

СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения 3-летнего Коли Бархатова

3 часа назад
ДТП в Приморье: один человек погиб, еще двое попали в реанимацию

ДТП в Приморье: один человек погиб, еще двое попали в реанимацию

4 часа назад
Группа Metallica пожертвовала 250 тысяч евро на строительство детской больницы в Румынии

Группа Metallica пожертвовала 250 тысяч евро на строительство детской больницы в Румынии

4 часа назад
Политический крах президента Макри: о ситуации в Аргентине

Политический крах президента Макри: о ситуации в Аргентине

5 часов назад
В Японии 570 тысяч жителей готовятся к эвакуации из-за тайфуна "Кроса"

В Японии 570 тысяч жителей готовятся к эвакуации из-за тайфуна "Кроса"

5 часов назад
Убийство россиянок в Мюнхене: доказательством стали коврик для ног и следы крови

Убийство россиянок в Мюнхене: доказательством стали коврик для ног и следы крови

6 часов назад
Любовь Соболь прекратила голодовку

Любовь Соболь прекратила голодовку

7 часов назад
В Совете Федерации прокомментировали планы Польши поднять цены на транзит российского газа

В Совете Федерации прокомментировали планы Польши поднять цены на транзит российского газа

7 часов назад
РЖД: постельное белье после поездки обязаны убирать проводники

РЖД: постельное белье после поездки обязаны убирать проводники

8 часов назад
Песков: сокращение рабочей недели в Кремле пока не обсуждалось

Песков: сокращение рабочей недели в Кремле пока не обсуждалось

9 часов назад
Гостелевидение САР: в Идлибе боевики сбили самолет ВВС Сирии

Гостелевидение САР: в Идлибе боевики сбили самолет ВВС Сирии

9 часов назад
Суперкубок достался "Ливерпулю"

Суперкубок достался "Ливерпулю"

9 часов назад
Сотрудники Microsoft прослушивают аудиозаписи и диалоги пользователей

Сотрудники Microsoft прослушивают аудиозаписи и диалоги пользователей

9 часов назад
На Украине задержан заместитель министра при получении взятки в $480 тысяч

На Украине задержан заместитель министра при получении взятки в $480 тысяч

10 часов назад
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur

На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur

10 часов назад
"Где она раньше была?". Мать избитой ингушской девочки хочет вернуть ее себе

"Где она раньше была?". Мать избитой ингушской девочки хочет вернуть ее себе

12 часов назад
Кого может коснуться запрет на старые автомобили

Кого может коснуться запрет на старые автомобили

14 часов назад
Пермский ювелир серьгами-оберегами утешил Гагу, атакованную троллями из России

Пермский ювелир серьгами-оберегами утешил Гагу, атакованную троллями из России

15 часов назад
Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

15 часов назад
Страшная тайна рождения русской американки

Страшная тайна рождения русской американки

15 часов назад
Дочь 10 лет хранила тайну родителей, убивших бабушку. Но сдалась и сдала их

Дочь 10 лет хранила тайну родителей, убивших бабушку. Но сдалась и сдала их

16 часов назад
Согласован митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Согласован митинг на проспекте Сахарова 25 августа

16 часов назад
Бузова публично извинилась за "блокадницу" в эфире программы "60 минут"

Бузова публично извинилась за "блокадницу" в эфире программы "60 минут"

18 часов назад
Отрывок фильма "Последнее испытание", основанного на трагических событиях "Норд-Оста"

Отрывок фильма "Последнее испытание", основанного на трагических событиях "Норд-Оста"

19 часов назад
Самый кассовый мультфильм Disney перешел на второе место после нового "Короля Льва"

Самый кассовый мультфильм Disney перешел на второе место после нового "Короля Льва"

19 часов назад
Анна Казючиц: Грамматикова из семьи не уводила, но стала мачехой его сыну

Анна Казючиц: Грамматикова из семьи не уводила, но стала мачехой его сыну

19 часов назад
Новозеландский стрелок написал из тюрьмы в Россию

Новозеландский стрелок написал из тюрьмы в Россию

20 часов назад
Доктор испытал на себе лечение редкой болезни

Доктор испытал на себе лечение редкой болезни

20 часов назад
Самарская набережная. Фотолента

Самарская набережная. Фотолента

21 час назад
Люди встречаются, люди влюбляются: топ-10 регионов РФ по количеству браков

Люди встречаются, люди влюбляются: топ-10 регионов РФ по количеству браков

21 час назад
Создано самое тонкое в мире оптическое устройство

Создано самое тонкое в мире оптическое устройство

22 часа назад
Тариф эталонный: будут ли россияне платить меньше за воду и тепло

Тариф эталонный: будут ли россияне платить меньше за воду и тепло

14.08.2019 10:00