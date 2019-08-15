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Аварийная посадка А321 в Жуковском 8 минут назад
Жесткая посадка А321: что известно о самолете и членах экипажа
Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" сегодня совершил жесткую посадку в Подмосковье сразу после вылета из аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Экипаж сумел посадить самолет на кукурузное поле, возгорания при посадке удалось избежать. Все пассажиры были эвакуированы. Пострадали 10 человек, в их числе три ребенка, у них в основном ушибы и ссадины.
Известно, что командиром воздушного суда был екатеринбуржец Дамир Юсупов, вторым пилотом — Георгий Мурзин. Старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники — Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина и Дмитрий Гончаренко, сообщает телеканал "Россия 24".
Пилот Дамир Юсупов учился в Ульяновском институте гражданской авиации, после с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В "Уральских авиалиниях" работает с декабря 2013 года. Его отец был командиром экипажа на вертолете Ми-8. Пилотом Дамир Юсупов стал в 32 года. Он водит самолеты Airbus A-320, 319, 321. Летает в основном по России, а также в Китай, Среднюю Азию, Турцию, Арабские Эмираты, Тунис, Египет, в том числе водит чартеры, на которых летают спортивные команды.
Второй пилот Георгий Мурзин тоже окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В "Уральских авиалиниях" работает с октября 2018 года.
Airbus А321 — самый крупный в семействе А320. Его первый полет состоялся в марте 1993 года. Лайнер выпускается и в настоящее время. При компоновке салона для двух классов он может вместить до 170 пассажиров. Если в салоне всего один класс, то на борт смогут подняться до 220 пассажиров. Дальность полета при этом составляет до 5 600 километров.
Длина самолета превышает 44 метра, размах крыла — более 34 метров. Его максимальный взлетный вес — 93,5 тонны, а крейсерская скорость — 845 километров в час. У А321 восемь пассажирских дверей.
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