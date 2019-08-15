Пассажиров U178 и их багаж перевезут в Домодедово

Пассажиры лайнера А321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье после взлета из аэропорта Жуковский, в ближайшее время перевезут в аэропорт Домодедово.

"Как только нам разрешат, то есть закончится осмотр медиков, все пассажиры будут перевезены в Домодедово. Там мы готовы в первую очередь посадить семьи с детьми на ближайшие рейсы", — сообщил ТАСС коммерческий директор компании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов.

После полудня в Домодедово будет направлен резервный лайнер авиакомпании, чтобы отправить всех пассажиров рейса U178 к месту назначения — в Симферополь.

Багаж пассажиров также будет перевезен в Домодедово, специальный транспорт уже выехал к месту жесткой посадки лайнера, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

Самолет "Уральских авиалиний" вылетел сегодня утром из Жуковского в Симферополь. Однако вскоре после взлета в двигатель попала птица, и он загорелся. В итоге пилоты вынуждены были посадить борт на кукурузное поле. Возгорания самого лайнера удалось избежать. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По последним данным, пострадали 23 человека — в основном у них ушибы и ссадины.

Для расследования всех обстоятельств авиационного происшествия сформирована специальная комиссия.