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Аварийная посадка А321 в Жуковском 54 минуты назад
Пассажиров U178 и их багаж перевезут в Домодедово
Пассажиры лайнера А321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье после взлета из аэропорта Жуковский, в ближайшее время перевезут в аэропорт Домодедово.
"Как только нам разрешат, то есть закончится осмотр медиков, все пассажиры будут перевезены в Домодедово. Там мы готовы в первую очередь посадить семьи с детьми на ближайшие рейсы", — сообщил ТАСС коммерческий директор компании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов.
После полудня в Домодедово будет направлен резервный лайнер авиакомпании, чтобы отправить всех пассажиров рейса U178 к месту назначения — в Симферополь.
Багаж пассажиров также будет перевезен в Домодедово, специальный транспорт уже выехал к месту жесткой посадки лайнера, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Самолет "Уральских авиалиний" вылетел сегодня утром из Жуковского в Симферополь. Однако вскоре после взлета в двигатель попала птица, и он загорелся. В итоге пилоты вынуждены были посадить борт на кукурузное поле. Возгорания самого лайнера удалось избежать. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По последним данным, пострадали 23 человека — в основном у них ушибы и ссадины.
Для расследования всех обстоятельств авиационного происшествия сформирована специальная комиссия.
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