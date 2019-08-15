15 августа 201910:35
ВВС США: на орбите взорвалась третья ступень европейской ракеты Ariane 4
На орбите Земли взорвалась третья ступень европейской ракеты космического назначения Ariane 4. По данным Службы контроля космического пространства ВВС США, после инцидента осталось семь обломков. Угрожает ли этот космический мусор угрозу другим аппаратам, пока не сообщается.
Инцидент произошел еще 22 июля, однако СМИ сообщили о нем только сегодня. Установлено, что в ступень взорвалась сама по себе, столкновения с другими объектами на орбите не было.
Третья ступень ракеты находилась на орбите Земли с 1992 года после того, как вывела туда три спутника: американо-французский Topex/Poseidon, южнокорейский Kitsat-1 и французский S80/T, сообщает РИА Новости.
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