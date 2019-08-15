Средний россиянин считает справедливой зарплату в 66 тысяч

Жители российских городов назвали уровень зарплаты, который считают справедливым. Он колеблется, в зависимости от региона, но везде, кроме столицы, превосходит размеры средней фактической зарплаты.

В среднем уровень заплаты, которого хватило бы для удовлетворения текущих потребностей "на достойном уровне", составляет 66 тысяч рублей.

При этом москвичи назвали справедливой самую высокую сумму в 100 тысяч рублей, а Петербурге и Владивостоке она составила 77 тысяч, а, например, в Хабаровске — 75 тысяч рублей.

Более скромный справедливый уровень зарплаты назвали жители Волгограда и Ярославля (59 тысяч), а также Пензы, Липецка, Рязани и Барнаула (в среднем 58 тысяч рублей), пишет "Коммерсант" со ссылкой на результаты опроса страховой компании "Сбербанк страхование жизни", который проводился в 39 городах России.

При этом замгенерального директора компании Виктор Дубровин, комментируя эти результаты, сообщил, что независимо от размера дохода 43 процента граждан страны тратят всю свою ежемесячную зарплату, а больше 80 процентов не контролируют и не планируют свои расходы, передает РИА Новости.

Дубровин также отметил: начиная анализировать свой бюджет, значительная часть людей обнаруживает, что планирование трат позволяет их "легко оптимизировать свои траты не в ущерб качеству жизни и высвободить в среднем около 10 процентов от ежемесячного дохода на сбережения".

Ранее Росстат сообщил, что так называемый "модальный уровень" заработка россиян составляет 23,5 тысячи рублей, при этом средний уровень зарплаты, например, в апреле, указывался в размере около 48 тысяч.