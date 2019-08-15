15 августа 201913:55
Анфан террибль мирового тенниса: Кириос снова скандалит
Австралийский теннисист Ник Кириос, который известен своим скандальным характером, устроил очередную выходку в Цинциннати во время матча с россиянином Кареном Хачановым, которому он проиграл 7:6, 6:7, 2:6. Австралиец устроил перебранку с судьей Фергюсом Мерфи.
Арбитр из Ирландии сначала наказал Кириоса предупреждением за то, что тот выбил мяч с корта, а затем в конце второго сета оштрафовал на очко за неспортивное поведение, сообщает ESPN. В результате Мерфи удостоился от спортсмена званий "картошки в кресле" и "гребаного идиота". По окончании встречи 24-летний анфан террибль мирового тенниса отказался пожимать рефери руку.
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