Анфан террибль мирового тенниса: Кириос снова скандалит

Австралийский теннисист Ник Кириос, который известен своим скандальным характером, устроил очередную выходку в Цинциннати во время матча с россиянином Кареном Хачановым, которому он проиграл 7:6, 6:7, 2:6. Австралиец устроил перебранку с судьей Фергюсом Мерфи.

Арбитр из Ирландии сначала наказал Кириоса предупреждением за то, что тот выбил мяч с корта, а затем в конце второго сета оштрафовал на очко за неспортивное поведение, сообщает ESPN. В результате Мерфи удостоился от спортсмена званий "картошки в кресле" и "гребаного идиота". По окончании встречи 24-летний анфан террибль мирового тенниса отказался пожимать рефери руку.