Перевернул трактор и перевернулся сам: рискованный вираж "Приоры" попал на видео

В мордовском районном центре Чамзинки обгоняющая "Приора" заложила слишком крутой вираж, потеряла управление, перевернулась и перевернула трактор.

Медицинская помощь потребовалась пассажиру легковушки, другие участники ДТП не пострадали.

Газета "Столица С" сообщила, что за рулем машины сидел 29-летний местный житель, которому вернули автомобильные права в этом году. Ранее их изымали за нетрезвое вождение.