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Аварийная посадка А321 в Жуковском 10 минут назад
Героическая посадка: жена командира самолета A321 рассказала, как он стал летчиком
Дамир Юсупов, посадивший сегодня самолет А321 на кукурузное поле и спасший жизни 233 человек, до того, как стать летчиком, работал юристом. Об этом в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказала его жена Наталья Юсупова.
По ее словам, Дамир не смог сразу после школы поступить в летное училище и выучился на юриста. Но о небе мечтал всю жизнь, мечтал продолжить дело отца, который был летчиком. И, наконец, в 32 года у него это получилось.
"О происшествии я узнала от мужа. Он мне позвонил утром и сказал: не волнуйся, все живы. В новостях этой информации еще не было. Дамир очень хороший человек, я его люблю", — призналась Наталья.
Ведущий программы Евгений Попов от всей страны поблагодарил Наталью за мужа, за его профессиональные действия.
Рано утром 15 августа самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из Жуковского в Симферополь, столкнулся со стаей чаек. В результате были поочередно выведены из строя оба двигателя лайнера. Дамир Юсупов посадил аэробус на кукурузное поле. Эксперты отмечают, что командир судна принял единственно верное решение.
Вторым пилотом борта был 23-летний Георгий Мурзин. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят через год. У него за плечами 600 часов за штурвалом.
Эвакуацией из салона руководили бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина, Надежда Вершинина.
Пассажиры авиалайнера A321 "Уральских авиалиний" благодарят экипаж самолета за проделанную в экстренной ситуации работу и отмечают высокий профессионализм летчиков. Все называют их героями.
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