Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

Ценителей джаза в Москве 21 августа ждет невероятный сюрприз: в джаз-клубе "Эссе" состоится единственный в столице концерт легендарного джазового трубача и композитора, шестикратного обладателя премии "Грэмми" Рэнди Бреккера.

Вместе с одним из самых именитых джазменов мира на сцене столичного клуба выступит известный российский саксофонист и композитор, арт-директор Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня и его SG Big Band.

Рэнди Бреккер в разные годы выступал с Билли Кобэмом, Ларри Кориеллом, Брюсом Спрингстином, Лу Ридом, Чарльзом Мингусом, Кларком Терри и многими другими звездами мирового джаза.

В конце 1960-х он также играл в составе легендарной джаз-рок группы Blood, Sweat And Tears, а в 1969-м вместе с братом — саксофонистом Майклом Брекером организовал джаз-рок состав Dreams, который трансформировался в популярнейшую джаз-рок группу Brecker Brothers.