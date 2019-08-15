Очень хорошее событие: Медведев представит героических пилотов к госнаградам

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства поручил представить экипаж совершившего аварийную посадку самолета А321 к наградам. Он подчеркнул, что благодаря умелым действиям пилотов удалось предотвратить катастрофу и гибель людей, передает телеканал "Россия 24".

"Понятно, там будут работать комиссии, которые должны выяснить, что произошло и из-за чего. Но в любом случае то, что вот в таких весьма сложных условиях удалось посадить самолет — это, безусловно, такое очень хорошее событие", — указал глава правительства, выслушав доклад главы Минтранса Евгения Дитриха.

"Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки", — подчеркнул Медведев, добавив, что необходимо будет подготовить документы о представлении членов экипажа к государственным наградам.

Глава Росавиации Александр Нерадько подтвердил РИА Новости, что экипаж обязательно представят к наградам.

Нерадько также сообщил, что по словам самих летчиков при взлете самолета слева направо по курсу перелетала большая стая птиц. Они попали в двигатель, что и привело к вынужденной посадке. В поле в Раменском районе Московской области.

На борту лайнера находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. За медицинской помощью обратились 55 человек (в том числе 17 детей), однако госпитализация потребовалась только 69-летней женщине — она получила ушиб позвоночника. Остальные получили амбулаторную помощь.