Лайнер, аварийно севший в кукурузу, не подлежит восстановлению

Самолет Airbus A321 компании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку при взлете из аэропорта Жуковский, не подлежит восстановлению. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе авиакомпании. Лайнер был застрахован в компании "АльфаСтрахование".



Самолет, летевший из Жуковского в Симферополь, столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 55 человек, в том числе 17 детей, госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

Авиационный эксперт Вадим Лукашевич рассказал РИА Новости, что во многом помогла кукуруза, которая сработала как пена.

"Она удар не смягчила, но обеспечила скольжение. Как полосу запенивают, чтобы не было искрения, тут эту функцию выполнила кукуруза", — пояснил он.

Лукашевич считает, что пилоты сработали первоклассно. Однако, по словам эксперта, этот случай нельзя назвать русским "чудом на Гудзоне". Там пилоты уже набрали высоту. Кроме того, у летчиков было больше возможностей для выбора места посадки. А в сегодняшнем случае самолет вышел на высоту 100-150 метров и был залит топливом полностью. "Они не перевернулись, не раскололись. Я считаю, что им повезло", — заявил эксперт.