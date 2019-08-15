Форвард "Голден Стэйт" Жеребко продолжит карьеру в "Химках"

Шведский форвард клуба НБА "Голден Стэйт Уорриорз" Юнас Жеребко продолжит карьеру в подмосковных "Химках". 32-летний баскетболист подписал контракт с "желто-синими", рассчитанный на два сезона – до 2021 года.

"Рад, что у меня будет отличная возможность сыграть в одной из лучших команд Европы. Жду с нетерпением момента, когда смогу биться против топовых европейских соперников, – заявил Жеребко, слова которого приводит пресс-служба "Химок". – Я провел десять лет в США и сейчас возвращаюсь в Европу, а Евролига всегда была турниром, в котором я хотел сыграть".

Напомним, в НБА Жеребко провел девять сезонов. На Юнаса счету 683 матча, из которых 48 в плей-офф, а его показатели: 6.2 очка, 4 подбора, 0.8 передачи и 0.5 перехвата за 17.8 минуты.