В подмосковной парикмахерской мужчина устроил стрельбу

Мужчина с охотничьим ружьем устроил стрельбу в парикмахерской в подмосковных Котельниках, после чего забаррикадировался в помещении. Очевидцы сняли на видео место происшествия.

Около двух часов дня 15 августа выпивший злоумышленник с оружием вломился в парикмахерскую и начал крушить мебель. По предварительным данным, мужчина пришел выяснять отношения с бывшей возлюбленной, но разговор не задался, а потому он пустил в ход оружие. Очевидцы сообщают о трех выстрелах, источник "Интерфакса" — об одном.

Все сотрудницы спешно покинули здание. Прибывшим полицейским уговорить пьяного Отелло сдаться не получилось, на место вызвали группу захвата.