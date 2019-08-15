В центре Москвы такси въехало в остановку, есть пострадавшие

В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси — автомобиль въехал в остановку общественного транспорта.

По предварительной информации, водитель машины не справился с управлением. Инцидент произошел у дома 2 на Старой площади, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В результате аварии пострадали водитель и два его пассажира. На остановке людей не было. Обстоятельства произошедшего выясняются.