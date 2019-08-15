Умер профессор, географ Юрий Симонов

В 96 лет умер профессор МГУ, доктор географических наук, создатель школы геоморфологии Юрий Симонов. Об этом сообщается на сайте географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Отмечается, что Симонов был выдающимся советским и российским географом, геоморфологом.

Жизнь Юрия Гавриловича была непростой. В раннем возрасте он потерял родителей. В 1940 году, поступив на географический факультет МГУ, он был вынужден отложить учебу, поскольку в годы Великой Отечественной войны служил в рядах Советской армии.

Симонов создал научную школу, которая успела подготовить сотни специалистов-геоморфологов, среди которых свыше пятидесяти кандидатов и десять докторов наук. Юрий Гаврилович является автором четырнадцати лекционных курсов, а также более пятисот научных работ.

Симонов удостоен множества высоких званий и наград. Он является лауреатом Ломоносовской премии и Премии Правительства Российской Федерации.

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал РИА Новости, что Симонов обладал незаурядным научным чутьем. Также он отметил, что Юрий Гаврилович создал выдающуюся школу геоморфологов, а его труды ценили даже далеко за пределами университета и России.

Прощание с Симоновым состоится в понедельник, 19 августа, в 11:30 в морге 1-й Градской больницы.