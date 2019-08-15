"Я выполнял то, что должен был": летчик-герой рассказал подробности аварийной посадки

Летчик-герой Дамир Юсупов, имя которого сегодня знает вся страна, вышел в прямой эфир программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" и заявил, что героем себя не считает. "Я просто выполнял то, что должен был. Делал все для спасения пассажиров и экипажа", — отметил он.

Евгений Попов поблагодарил Юсупова от всей страны и сказал, что счастлив приветствовать его в студии программы. Ведущий задавал летчику много вопросов по поводу полета и аварийной посадки самолета. Командир лайнера очень спокойно, скорее скромно, рассказал о подготовке к полету, о том, как после отрыва самолета появилась неустойчивая работа обоих двигателей.

"Первоначально появилось решение вернуться на аэродром, но, когда стало ясно, что второй двигатель тоже отказал, я принял решение посадить самолет перед собой, на поле. Мы все выполняли согласно инструкции. Подобные аварийные ситуации не раз отрабатывались на специальных тренажерах в Екатеринбурге. Благодаря этим навыкам нам удалось посадить самолет без серьезных травм у пассажиров", — рассказал летчик.

Дамир Юсупов поблагодарил бортпроводников, которые очень оперативно и профессионально сработали. "Они давали надлежащие команды, выпустили надувные трапы и смогли эвакуировать пассажиров. Отдельное спасибо второму пилоту, который оказывал мне непосредственную помощь".

Поблагодарил летчик и пассажиров, которые сохраняли самообладание во время ЧП, а также помогали друг другу. Не забыл пилот и про свой лайнер — в его адрес также прозвучали слова благодарности от командира. "Надежный самолет — не развалился на части".

"Это было очень неприятное ЧП, но оно не отбило у меня желание летать. Я буду летать и дальше", — заявил Дамир Юсупов.