Потеряли надежду, но нашли живым: как искали пропавшего под Омском мальчика

В лесу под Омском живым нашли трехлетнего мальчика, который пропал два дня назад. Медики говорят, что он чувствует себя хорошо, хотя сильно искусан комарами. Ребенка круглосуточно искали семьсот человек. Были привлечены два самолета и вертолет Росгвардии. Как трехлетний Коля Бархатов сумел продержаться в чаще и где его в итоге обнаружили?

После того, как спасатели нашли мальчика, его сразу же завернули в специальное изотермическое одеяло и горячий чай из термоса.

К месту, где нашли Колю, не смогли быстро добраться даже внедорожники высокой проходимости, поэтому ребенка первые пару сотен метров несли на руках. Дальше на джипе малыша отправили к штабу. Он находился рядом — 780 метров от болота, в котором нашли Колю. Там ребенка уже ждали родители.

Звучали аплодисменты для спасателей, полицейских, волонтеров, приехавших не только из Омска, но и из Новосибирска и Москвы. Семьсот человек два дня подряд, без перерывов, прочесывали лесную чащу.

Поляна в центре березовой рощи — неподалеку от места, где потерялся Коля, разбили поисковый лагерь. Сюда приехала семья Коли Бархатова. Мальчик вышел из машины, в которой его оставили приехавшие за ягодами родители и исчез. Это место стало штабом широкомасштабной поисковой операции. Здесь формировались отряды для заброски вглубь леса. Его искали в радиусе сорока километров вдали от сел, в заболоченной местности, пытались найти и с воздуха. Несколько беспилотников, два самолета и вертолет Росгвардии совершали рейсы не только днем, но и ночью. Лишь через день нашли первый след мальчика — им стали примятая трава, на которой он, возможно, спал, а также застрявший в трясине сапог.

Понимая, что трехлетний ребенок может не откликнуться, через громкоговорители передавали обращение, записанное его матерью.

"Они ходили, включали мой голос. Я думаю, что он шел на него", — рассказала мама Коли Алена Бархатова.

Но помогла лишь следующая находка — кепка Коли. Зону поисков сузили, бросив все силы на один участок. И вот в ответ на голос одной из волонтеров Татьяны Филипповой (она приехала на поиски из Москвы) услышали детский плач. И все, кто его искал, сами едва не расплакались.

"Ребенок был в болоте, оно было достаточно глубокое. Мальчик находился в испуганном состоянии, не понимал, что с ним происходит и кто все люди вокруг", — поделилась старший поисковой группы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Татьяна Филиппова.

Колю Бархатова доставили в Большереченскую ЦРБ. Поскольку расстояние было неблизким (около 70 километров) первые медицинские манипуляции начались еще в пути. По приезду в больницу мальчика и его маму сразу поместили в отделение реанимации. Состояние Коли в настоящее время оценивается как удовлетворительное. Врачи говорят, что он даже не простыл — повезло с погодой: днем было плюс 25, а ночью 15 градусов. Дождей не было.

"У мальчика обезвоживание легкой степени, которое будет восполнено. В данный момент жизни ребенка ничего не угрожает", — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Большереченской ЦРБ Максим Белоусов.

Мальчика обещают отпустить домой — уже через пару дней.