Глава Росавиации: для принятия решения у экипажа были секунды

"Причина происшествия с аэробусом А321 связана со столкновением воздушного судна на взлете со стаей птиц и изменением параметров работы двигателей", — сказал в прямом эфире программы "60 минут" глава Росавиации Александр Нерадько. Он напомнил, что аналогичная ситуация была при взлете аэробуса A320 из Нью-Йорка в 2009 году. Тогда лайнер столкнулся со стаей канадских гусей. Двигатели отказали, и пилот посадил самолет на воду Гудзона.

"Взлетно-посадочные полосы и здания аэропортов всегда привлекают птиц. Раменский аэродром находится вблизи излучены Москвы-реки, недалеко полигон бытовых отходов. Чайки прилетают на свалку, пьют воду в реке, а потом приземляются на теплый бетон взлетно-посадочной полосы", — пояснил Нерадько.

Глава Росавиации поблагодарил экипаж от имени всех пассажиров лайнера за мужество, хладнокровие и высокий профессионализм. "Эксперты еще месяц, а может и дольше, будут разбирать всю эту ситуацию, а у экипажа были секунды, даже не десятки секунд, для принятия решения и осуществления вынужденной посадки вне аэродрома", — подчеркнул он.



Ранее руководитель Росавиации рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что пилоты самолета A321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин не получили серьезных повреждений.

Он добавил, что они вернутся в небо, когда разрешат врачи. Пилоты тоже уже заявили, что хотят летать и дальше.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров, а также семь членов экипажа. При взлете самолет столкнулся со стаей птиц. По последним данным, пострадали 74 человека. Жертв нет.