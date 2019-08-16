Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники в Белом доме, сообщила, что Дональд Трамп желает купить крупнейший остров в мире — Гренландию.

По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии. Известно, что президент США уже просил юрисконсульта Белого дома подготовить правовую экспертизу проекта, сообщает РИА Новости.

Основной целью данного проекта издание называет возможность расширить военное присутствие Штатов в Арктике.

Некоторая часть помощников и советников президента США поддерживают идею Трампа и считают ее экономически целесообразной. Но пока остается загадкой серьезность намерений самого лидера США.

США уже пытались заполучить остров. Так, президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании продать Гренландию за 100 миллионов долларов. На это предложение последовал категорический отказ.