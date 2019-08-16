США и Израиль в центре нового политического скандала. Еврейское государство запретило въезд двум членам конгресса США. Причем, по сведениям журналистов, сделало это под давлением президента Дональда Трампа.

Запрет распространяется на Ильхан Омар и Рашиду Талиб. Это новые политики-демократы, которых Трамп активно критикует в последнее время.

Они планировали визит в Палестину, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: поскольку политики критиковали позицию Израиля по палестинскому вопросу, въехать в страну они не смогут, передает "Россия 24".

"Как демократическое государство, мы принимаем всех гостей и любую критику. Мы принимали всех республиканцев и демократов на протяжении многих лет с распростертыми объятиями. Но есть одна вещь, которую мы не хотим делать. Есть закон, и мы не готовы впускать в Израиль тех, кто призывает к бойкоту государства Израиль и выступает за делегитимизацию еврейского государства".

Политические издания пишут: "этот шаг Нетаньяху связан с досрочными выборами в парламент Израиля". После плановых выборов в мае Кнессет не смог сформировать правительство, и пришлось назначить новое голосование на сентябрь.

Как считают журналисты, Нетаньяху надеется мобилизовать крайне правый электорат, и поэтому готов даже на такие меры. Этот ход, как крайне недемократичный, резко раскритиковали ведущие американские издания.