В столице выбрали дизайн новой "Москвы"

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что пассажиры московского метро проголосовали за дизайн нового поезда "Москва", который в 2020 году должен выйти на линии.

В голосовании приняли участие более 24 тысяч человек, передает ТАСС. Победитель — маска поезда округлой формы с удлиненными вертикальными фарами – набрал более 35 процентов голосов.

Голосование шло10 дней и проходило в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров около Киевского вокзала, а также в интернет-СМИ и в социальных сетях.

Новая версия поезда "Москва" должна появиться в метро в 2020 году. Изменится не только внешний, но и внутренний вид вагона. При этом составы станут тише, вместительнее и комфортнее.

В настоящее время более 130 поездов "Москва" первой модификации курсируют по семи линиям метро: на Таганско-Краснопресненской, Филевской, Сокольнической, Калужско-Рижской, Солнцевской, Большой кольцевой и Некрасовской линиях.