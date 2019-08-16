Героический пилот A321 Дамир Юсупов обратился к пассажирам

Дамир Юсупов — командир аэробуса A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, на коротком брифинге ответил на вопросы журналистов.

Уже вернувшись в Екатеринбург, летчик обратился к пассажирам рокового рейса и извинился за то, что не смог доставить их до места назначения – в Симферополь.

Юсупов пожелал выздоровления пострадавшим. "И не бояться летать", — добавил пилот, который своим мастерством спас больше 230 жизней.

Командир экипажа признался, что с некоторыми пассажирами беседовал после того, как посадил самолет.

"Боязни и страха не было, — ответил Юсупов на соответствующий вопрос. — Перед собой видел кукурузное поле. Надеялся, что сядем более-менее мягко".

Пилот также рассказал, что старался посадить самолет с наименьшей скоростью, чтобы он "как можно мягче сел и проскользил плавно".

На вопрос о том, что он планирует сейчас делать, командир экипажа сказал, что на время проведения следственных мероприятий он ушел в отпуск и в ближайшее время рейсы выполнять не будет.



Аварийную посадку лайнера сразу после взлета с аэродрома подмосковного Жуковского на кукурузное поле и эксперты, и простые люди называют чудом.