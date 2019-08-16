Передача Курил: Захарова объяснила, что имел в виду Лавров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о Курилах.

Министр, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов", сказал, что Россия готова выполнять обязательства СССР по передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Он напомнил, что в 1956 году была подписана декларация, в которой говорилось о том, что страны больше не воют и будут выстраивать добрососедские отношения. И исходя из этого Советский Союз в качестве жеста доброй воли был готов передать Японии острова, но только после заключения мирного договора.

"Сначала подписание договора, затем рассмотрение вопроса не о возвращении, а о передаче в духе доброй воли двух этих островов", — подчеркнул Лавров.

Однако Токио не желает признавать итоги Второй мировой войны и, таким образом, препятствует подписанию мирного договора.

"Наша официальная позиция", — отметила Захарова в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Также в МИД предупредили о недопустимости спекуляций в СМИ на тему передачи островов. Там подчеркнули, что готовы продвигаться в диалоге с Японией только при условии признания итогов Второй мировой.