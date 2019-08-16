Масштабная проверка: Минэкологии и Росприроднадзор обследуют территорию у аэропорта Жуковский

В подмосковном Жуковском начинается проверка мусорных полигонов вблизи аэропорта. Причиной стала жесткая посадка самолета "Уральских авиалиний". В здании администрации города собиралась выездная комиссия Минэкологии и Росприроднадзора, а также журналисты. Первой точкой маршрута станет сортировочная станция всего в двух километрах от взлетно-посадочной полосы.



Накануне там заметили большую стаю птиц. Другие объекты, которые вызывают подозрения, — нелегальная свалка у озера Глушица, а также закрытый полигон Сафоново.

"Аэродром находится достаточно в неблагоприятной зоне с точки зрения орнитологической безопасности. Мы знаем, что там пойменная часть реки, озеро Глушица, c одной стороны полосы. С другой стороны тоже есть система водоемов, которая является естественной средой для ряда птиц, и в экологическом отношении это не самая благоприятная территория", — говорит заместитель председателя Правительства Московской области — министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Скопление чаек на мусорных полигонах, по одной из версий, могло послужить главной причиной аварийной посадки аэробуса A321 на кукурузном поле. Только благодаря грамотным действиям экипажа 226 пассажиров остались живы.