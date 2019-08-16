Наркокороль Сильвер при депортации в Израиль сбежал от украинской полиции в duty free

На Украине – грандиозный скандал: полицейские во время депортации в Израиль потеряли Амоса Дов Сильвера. Его называют королем интернет-торговли наркотиками.

Это произошло, когда Сильвер (гражданин США и Израиля) уже прошел паспортный контроль, и с него сняли электронный браслет. После этого оно пошел в зону duty free и исчез, пишет издание Страна. Ua.

Сильвер был арестован в Киеве по запросу Израиля в середине марта.

Тогда его арест назвали на Украине крупнейшей успешной совместной спецоперацией украинской полиции с коллегами из других стран, напоминает ТАСС.

Месяц назад Сильвер был отпущен из киевского СИЗО под домашний арест, а 15 августа было принято решение о его депортации, которую украинская полиция решила провести самостоятельно, не известив об это коллег из Израиля.