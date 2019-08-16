Росгвардия прокомментировала вакансию снайпера для митингов

В Росгвардии назвали фейком вакансию снайпера для охраны массовых акций.

Объявление о поиске снайпера было размещено от имени ОМОНа на сайте по поиску персонала. Снайпер требовался "для обеспечения безопасности на массовых акциях"​​​.

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил РИА Новости, что такое объявление Росгвардия не публиковала. Он напомнил, что омоновцы, помимо обеспечения безопасности, участвуют в задержании особо опасных преступников, в том числе террористов. При проведении спецопераций нужны снайперы. Но для охраны мероприятий "привлекать сотрудников со специализацией "снайпер" смысла нет".

По его словам, объявления о наборе в подразделения Росгвардии действительно размещаются на сайтах, но только с проверенных страничек работодателя, или же заявления о приеме подаются через военкомат.