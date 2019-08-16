Инцидент с А321: черные ящики вскрыты, второй пилот в больнице

В Международном авиационном комитете (МАК) вскрыли черные ящики Airbus A321 "Уральских авиалиний" и приступили к расшифровке записей. На расшифровку отведено три дня. Пилоты посадили самолет на кукурузное поле в Подмосковье после попадания в оба двигателя птиц. Экипаж самолета спас 230 жизней пассажиров и членов экипажа. Между тем, второй пилот Георгий Мурзин госпитализирован в Екатеринбурге после аварийной посадки. У него ушибы грудной клетки.

Коммерческий директор "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов заявил, что с пилотов все будет нормально. Экипаж снят с рейсов на время проверки, но в течение двух-трех недель он вернется к полетам, пообещал Скуратов во время прямой трансляции на канале "Россия 24". Кроме того, всем членам экипажа, спасшего пассажиров после отказа двух двигателей, выписана премия.

При этом Скуратов пояснил, что существует определенная технология: бортпроводники вернутся к полетам чуть раньше, а командир и второй пилот – чуть позже. Точные сроки возвращения к полетам экипажа "Уральских авиалиний" зависят от Росавиации.

Кирилл Скуратов подчеркнул, что экипаж самолета "Уральских авиалиний" был готов сажать лайнер в ручном режиме. В компании выделены дополнительные часы работы на тренажерах по подготовке пилотирования в ручном режиме. Как только в ее парке появился самолет А320, авиакомпания приобрела современный тренажер. При этом обучающая программа постоянно корректируется. В нее будут внесены и изменения после посадки самолета на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья.

Командир экипажа Дамир Юсупов отметил смекалку проводников во время ЧП. Они, подчеркнул командир, работали быстро и четко, проявили смекалку, быстро сообразили, выполнили все действия согласно инструкции.

"За что им благодарны все пассажиры. Я уверен, что количество пострадавших сведено к минимуму благодаря их действиям профессиональным", — подчеркнул командир аварийно севшего на кукурузное поле самолета Дамир Юсупов.

При этом Юсупов извинился перед пассажирами за то, что они не долетели из Москвы до Симферополя.

К лежащему на поле самолету прибыли эксперты Airbus, "Уральских авиалиний" и лизингодатели. В течение ближайших четырех дней будет принято решение о том, что делать с самолета: разберут на месте или перетащат на территорию аэродрома в Жуковском. Решение пока не принято, но больше аварийный лайнер в воздух не поднимется.