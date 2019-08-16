Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Кандидатуру экономиста одобрили главы правительств Евразийского экономического союза, теперь она представлена на утверждение главам государств Евразийского союза.

В качестве министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК кандидатуру Сергея Глазьева одобрили на заседании межправсовета, которое состоялось 9 августа в Чолпон-Ате. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ЕЭК. Члены ВЕЭС должны будут рассмотреть утверждение российского экономиста 1 октября в Ереване.

Ранее сообщалось, что Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве, сменив на данном посту датчанина Михаэля Меллера.