Аварийная посадка Airbus: второй пилот госпитализирован

Второй пилот самолета А321, аварийно севшего в Подмосковье, госпитализирован. Он получил ушибы груди.

Об этом рассказал коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов. Он пояснил, что был осмотр, в ходе которого и выявлены ушибы груди. "Он (пилот) сейчас в больнице. Все нормально будет", — отметил Скуратов.

Также коммерческий директор рассказал, что авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатит премии членам экипажа лайнера. При этом конкретную сумму Скуратов не озвучил, лишь отметил, что она будет "достаточная", сообщает РИА Новости.

Коммерческий директор авиаперевозчика также рассказал о некоторых деталях случившегося в Подмосковье. По его словам, самолет, совершивший аварийную посадку, перед вылетом был исправен. "Конечно, а как еще? Он не летает неисправным", — отметил Скуратов.

В настоящее время авиакомпания "Уральские авиалинии" подсчитывает ущерб после аварийной посадки А321. Скуратов пояснил, что пока не готов назвать точную сумму. "Юристы все подсчитают", — отметил он. Также коммерческий директор подчеркнул, что самолет был полностью застрахован.

Происшествие с лайнером А321 произошло в четверг, 15 августа. Самолет вылетел из аэропорта Жуковский, но на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек. Птицы забили воздухозаборники, что привело к неисправности двигателей. Пилоты приняли решение сразу же посадить самолет — в кукурузном поле. В результате посадки никто не погиб. За медицинской помощью обратились 76 человек, в числе которых 19 детей.