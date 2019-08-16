Хабиб Нурмагомедов: Конора Макгрегора следует отправить в тюрьму

Действующий чемпион лиги смешанных единоборств UFC Хабиб Нурмагомедов жестко отреагировал на появление в сети сообщений о том, что ирландец Конор Макгрегор избил в баре пожилого мужчину за отказ выпить с ним виски. Россиянин считает, что ирландца следует отправить в тюремную камеру.

"Это действительно неприемлемо, — цитирует Нурмагомедова TMZ Sports. – Даже если пожилой человек ударит тебя по лицу 10 раз, ты не имеешь права ему ответить. Мы должны уважать стариков".

По словам Хабиба, правоохранители должны присмотреться к поведению Конора и посадить его в тюрьму: "Я просто хочу сказать властям Ирландии: измените его местоположение. Сегодня он бьет старика, а что будет завтра? А сам он должен всерьез задуматься о произошедшем".