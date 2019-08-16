Есть или не есть: доктор медицинских наук заступился за картошку
"Картофель — это чудеснейший продукт, в котором содержатся не только углеводы, но и небольшое количество высококачественного белка. Это источник аскорбиновой кислоты и калия. А если употреблять картофель в мундире, то это еще источник пищевых волокон. Бояться его нельзя", — заявил в эфире программы "60 минут" на канале "Россия" доктор медицинских наук, эксперт по вопросам питания Александр Батурин.
Так он прокомментировал информацию о том, что за последние 40 лет россияне в два раза меньше стали есть картофеля.
По словам Александра Батурина, потребительская корзина, независимо от года ее принятия, всегда соответствует физиологической норме человека по количеству белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.
"В девяностые годы, когда были проблемы в экономике, многие люди питались значительно хуже, чем были составы потребительских корзин, — отметил эксперт. — Но и сейчас есть проблемы, потому что на сегодняшний день почти 60% населения страны имеет избыточный вес".
В тематическом отчете Росстата, опубликованном накануне, говорится, что россияне за почти 40 лет стали есть вдвое меньше картофеля, при этом в два раза увеличив потребление фруктов и ягод. Специалисты связывают эту закономерность со стремлением к здоровому образу жизни.
По данным Росстата, в 1980 году жители страны потребляли 117 килограммов картофеля на человека в год, в то время как в 2018 году эта цифра снизилась до 59. Потребление фруктов и ягод изменилось в обратную сторону: было 35 килограммов на человека в год, стало – 74.
Также россияне стали есть больше рыбы и рыбопродуктов. если в 1980 году в год на человека приходилось 17 килограммов рыбы и изделий из нее, то в 2018 году уже 22 килограмма. Больше стали есть овощей и бахчевых: 92 и 104 килограмма соответственно.
В потреблении мяса за 40 лет изменения произошли дважды: если в 1980 году в среднем на человека приходилось 70 килограммов в год, то в 2000 году эта цифра снизилась до 50 килограммов, а в 2018 – выросла до 89.
Хлеба, круп и макарон среднестатистический россиянин стал есть в 2018 году 112 килограммов – на 16 меньше, чем в 1980 году. Серьезно снизилось и потребление молочных продуктов за этот период – с 390 килограммов до 266. Кроме того, снижение коснулось и потребления яиц – с 286 до 231 штуки в год на человека. Сахара и кондитерских изделий тоже стали есть немного меньше.
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