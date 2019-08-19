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Помогите детям. Русфонд 1 час назад

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19 августа 201908:15

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о десятилетней Арине Шараповой из Сергиева Посада.

У девочки тяжелый нейромышечный левосторонний грудопоясничный сколиоз. Арина уже перенесла две операции на позвоночнике. Два года назад ей установили раздвижную металлоконструкцию, которая помогла остановить искривление позвоночника. Арина быстро растет, а конструкция "отстает". Пришло время ее раздвинуть, но тут случилась новая беда: титановый стержень, скрепляющий конструкцию, сломался. Сейчас каждое движение причиняет Арине нестерпимую боль. Конструкцию нужно срочно заменить.

Из письма Марии Шараповой, мамы Арины: "Арина родилась здоровой, но в семь месяцев у нее образовался небольшой бугорок на спине. Дочка тогда как раз научилась вставать в кроватке, и этот бугорок стал заметным. Хирург в поликлинике нас успокаивал, советовал делать массаж и заверял, что к году все пройдет. Но проблема оказалась очень серьезной – к двум годам у Арины диагностировали грудопоясничный сколиоз 3-й степени. Консервативное лечение не помогало: ни массажи, ни физкультура, ни корсет, который дочка снимала только на ночь, не остановили искривление позвоночника. В восьмилетнем возрасте Арине сделали операцию: установили на позвоночник раздвижную металлоконструкцию. Оплатить ее помогли благотворители. За два года дочка подросла, конструкция стала ей мала, пришло время конструкцию раздвигать. Арина уже готовилась к операции, но неожиданно сломался титановый стержень, который скреплял конструкцию. Это просто катастрофа! Арина мучается от боли, ей тяжело дышать, нужно срочно менять конструкцию, а у нас с мужем нет возможности оплатить операцию. Умоляю, помогите!"

Для спасения Арины Шараповой не хватает 567 152 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО "Клинический госпиталь на Яузе" Андрей Бакланов (Москва): "У Арины нейромышечный левосторонний грудопоясничный сколиоз. Болезнь быстро прогрессирует. Учитывая характер и течение заболевания, ребенку необходима срочная операция на позвоночнике – замена фиксирующей металлоконструкции. Операция позволит избежать возможных осложнений, уменьшит болевой синдром, приведет к значительному улучшению качества жизни девочки".

Стоимость операции 891 189 руб.

324 037 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 567 152 руб.

ПОМОЧЬ АРИНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,515 млрд руб. В 2019 году (на 15 августа) собрано 890 841 761 руб., помощь получили 1214 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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