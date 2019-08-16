Тема:
Российско-грузинские отношения 56 минут назад
16 августа 201915:38
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
В Грузии на улицы вышли владельцы гостиниц. В черноморском городе Кобулети они провели акцию протеста.
Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов. Кроме того, митингующие требуют, чтобы правительство Грузии помогло им выплатить кредиты. В противном случае они грозят более масштабными акциями.
С 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещено летать в Грузию, напоминает "Россия 24". На такой шаг для безопасности наших граждан Москва пошла после серии антироссийских выступлений в Тбилиси. Только в июле из-за прекращения авиасообщения сфера туризма Грузии потеряла около 60 миллионов долларов.
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