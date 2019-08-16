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Рейтинги Роскачества 30 минут назад
Россиянам рассказали, как отличить фейковый отзыв от настоящего
Перед тем, как приобрести какой-либо товар, многие россияне предварительно читают о нем отзывы. К сожалению, не всегда оставленное посторонним человеком мнение является правдивым: его могла заказать сама компания. Именно потому в таком случае объективность и честность отзыва — абстрактное понятие. В Роскачестве рассказали, на какие нюансы стоит обратить внимание, чтобы распознать фейковый отзыв.
Советами поделился заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. Он отметил, что в настоящее время развита индустрия копирайтерства, что обеспечивает ряд купленных и фальшивых мнений о каком-либо товаре. Но в тексте могут быть сигналы, свидетельствующие о неправдивости отзыва.
Внимание стоит обратить на такие фразы, как "восхитительный товар", "самая лучшая компания", "очень круто все сделали", "самые низкие цены" и все в таком духе.
Также сомнение должен вызвать отзыв, в котором часто упоминается название компании. Это может быть показателем того, что над текстом работал копирайтер или SEO-специалист.
С недоверием стоит отнестись к тому отзыву, который содержит в себе лишь общие фразы, но при этом не имеет деталей. Если текст писал копирайтер, он вряд ли будет тратить время на погружение, например, в технические характеристики бытового прибора, поскольку таких заданий у него масса, а время надо экономить.
В то же время подозрение должен вызвать отзыв с чрезмерным количеством деталей. Его мог написать, например, сотрудник компании, выдающий себя за довольного клиента.
Стоит обратить внимание на временной промежуток между опубликованными отзывами. Честные мнения появляются в разное время. Также не стоит слепо доверять всем отзывам, опубликованным на сайте самой компании, поскольку крайне велика вероятность того, что они "подчищаются": негативные отзывы удаляются, а положительные остаются.
В заключении небольшой памятки Роскачество рекомендует не обращать внимание на эмоции, а также оценочные характеристики в отзывах — акцент нужно делать на детали и факты.
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