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Выборы в Мосгордуму 1 час назад
Власти назвали шантажом позицию организаторов митинга 25 августа
Организаторы митинга 25 августа отказались от его проведения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
"При рассмотрении уведомления с учетом значительной численности участников, необходимости обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, а также нормального функционирования городских служб и минимизации неудобств для жителей и гостей города организаторам было предложено провести митинг без шествия, на проспекте Академика Сахарова с внешней стороны Садового кольца, где подобные мероприятия неоднократно проводились, а расположение и инфраструктура площадки позволяет безопасно вместить заявленное количество участников. Однако заявители отказались от компромисса с властями, потребовав непременно провести митинг у д. 12 по проспекту Академика Сахарова, а не у д. 9. По нашему мнению, за этим решением скрывается мелкий шантаж, а не желание проводить мероприятие", — отмечается в материале.
Поясняется, что ранее группа граждан обратилась в правительство Москвы с уведомлением о проведении 25 августа 2019 г. публичного мероприятия в форме шествия по Бульварному кольцу от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова и митинга на внутренней стороне Садового кольца с участием до 100 тысяч человек.
Напомним, что у части кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, подавших жалобы в Центризбирком, в общей сложности было обнаружено 106 подписей умерших людей, что стало непреодолимым препятствием для их регистрации.
Кандидаты имели право обжаловать решение избиркомов в установленном порядке, но вместо этого они начали призывать москвичей принять участие в несанкционированных акциях протеста.
В результате серии незаконных митингов в июле и августе было возбуждено несколько уголовных дел о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Стоит отметить, что наказание за подобные правонарушения предусматривает вплоть до 15 лет лишения свободы.
По данным столичной полиции, среди участков беспорядков много приезжих из Московской, Тульской, Самарской, Калужской областей, а также из Казани и других регионов России.
При этом, как следует из данных опубликованного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса, большинство россиян (69%) выразили согласие с действиями властей и правоохранительных органов в ситуации несанкционированных митингов.
Как отмечают политологи и общественные деятели в многочисленных интервью, часть незарегистрированных кандидатов, претендующих на участие в выборах в Московскую городскую думу, выдвигались не ради того, чтобы стать депутатами, а для усложнения социально-политической обстановки.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. На выборах в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата из 426, подавших документы.
Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партийным спискам не предусмотрены.
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