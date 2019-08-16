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16 августа 201917:13

В Кимрском районе подростки осквернили свастикой Обелиск Славы

ГТРК "Тверь"

В Тверской области ищут вандалов, осквернивших свастикой Обелиск Славы. ЧП случилось в поселке Белый городок Кимрского района. Свастика нанесена краской и изображена в перевёрнутом виде, сообщил заметивший это местный житель

Глава Кимрского района Ирина Миронова рассказала "Вестям Тверь", что это вопиющий случай, случившийся впервые. Жители осудили поступок возможных подростков, которые осквернили памятник погибшим воинам.

Стоит отметить, что от рук вандалов, кроме обелиска, пострадали здания администрации и школы. Правоохранители рассчитывают, что личности нарушителей определят по записям с камер видеонаблюдения на территории школы.

 


Текст: ГТРК "Тверь"

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