Новости Спорт

Все видео этой рубрики
16 августа 201919:30

Александр Головин – в заявке "Монако" на матч лига 1 с "Мецем"

instagram.com/asmonaco/

В матче второго тура французской лиги 1 "Монако" на выезде сыграет с "Мецем". Тренерский штаб монегасков во главе с Леонарду Жардимом включил в заявку на игру российского полузащитника Александра Головина.

Встреча состоится в субботу, 17 августа и пройдет на поле стадиона "Стад Мунисипаль Сен-Симфорьен" в Меце. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Напомним, в первом туре чемпионата Франци "Монако" дома проиграл "Лиону" со счетом 0:3. Головин пропустил этот матч из-за перебора желтых карточек, полученных в сезоне-2018/19.

Сейчас

18:09

В крови отравившихся подсолнечным маслом нашли яд

17:11

Убит брат главаря "Талибана"

16:08

Захарова ответила на слова Болтона о воровстве

16:05

Президент наградил экипаж севшего на кукурузное поле Airbus

14:59

МИД РФ сообщил о захвате неизвестными судна с россиянами

14:38

Якутскую шахту эвакуировали из-за пожара

14:01

Все счета Атамбаева арестованы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Захватчики судна с россиянами не выдвигали требований

Захватчики судна с россиянами не выдвигали требований

16 минут назад
Жена Дамира Юсупова рассказала о его реакции на получение звания Героя России

Жена Дамира Юсупова рассказала о его реакции на получение звания Героя России

25 минут назад
В крови отравившихся подсолнечным маслом нашли яд

В крови отравившихся подсолнечным маслом нашли яд

1 час назад
"Фризиум" для ребенка: Минздрав призвали разобраться в ситуации

"Фризиум" для ребенка: Минздрав призвали разобраться в ситуации

46 минут назад
В Госдуме хотят изменить систему ранжирования новостей Яндекс

В Госдуме хотят изменить систему ранжирования новостей Яндекс

1 час назад
Россияне перестают есть картофель и налегают на фрукты и ягоды

Россияне перестают есть картофель и налегают на фрукты и ягоды

8 часов назад
Убит брат главаря "Талибана"

Убит брат главаря "Талибана"

2 часа назад
Михаил Прохоров продал клуб НБА "Бруклин Нетс" за 2,35 млрд долларов

Михаил Прохоров продал клуб НБА "Бруклин Нетс" за 2,35 млрд долларов

2 часа назад
На 75-летие Победы пригласили Трампа, Джонсона и Кима

На 75-летие Победы пригласили Трампа, Джонсона и Кима

2 часа назад
Захарова ответила на слова Болтона о воровстве

Захарова ответила на слова Болтона о воровстве

2 часа назад
Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров

Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров

4 часа назад
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

5 часов назад
Кузнецов признался в хищении 11 миллиардов, но особого порядка не будет

Кузнецов признался в хищении 11 миллиардов, но особого порядка не будет

6 часов назад
"Дух Заполярья". ПОРА очистить Арктику

"Дух Заполярья". ПОРА очистить Арктику

5 часов назад
Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

12.08.2019 09:00
Motorola представила смартфон с экшн-камерой

Motorola представила смартфон с экшн-камерой

55 минут назад
Стрелок из Котельников арестован

Стрелок из Котельников арестован

55 минут назад
Тайна советской лаборатории: как искали эликсир молодости для Сталина

Тайна советской лаборатории: как искали эликсир молодости для Сталина

1 час назад
Свалки и стаи птиц: что показала проверка территории вокруг аэродрома Жуковского

Свалки и стаи птиц: что показала проверка территории вокруг аэродрома Жуковского

1 час назад
Минстрой ответил на просьбу депутата о туалетах

Минстрой ответил на просьбу депутата о туалетах

1 час назад
Мощный взрыв на АЗС в Камбодже попал на видео

Мощный взрыв на АЗС в Камбодже попал на видео

1 час назад
В iOS нашли подтверждение даты анонса новых iPhone

В iOS нашли подтверждение даты анонса новых iPhone

2 часа назад
Минобороны опубликовало видео с "Охотником"

Минобороны опубликовало видео с "Охотником"

2 часа назад
"Газпром" уложил почти 74 процента "Северного потока-2"

"Газпром" уложил почти 74 процента "Северного потока-2"

2 часа назад
В "Лесной сказке" под Рязанью нашли нарушения

В "Лесной сказке" под Рязанью нашли нарушения

2 часа назад
Миф, который вредит карьере: женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин

Миф, который вредит карьере: женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин

2 часа назад
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

2 часа назад
Гренландию Трампу не продадут

Гренландию Трампу не продадут

3 часа назад
Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде

Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде

3 часа назад
Россиянам рассказали, как отличить фейковый отзыв от настоящего

Россиянам рассказали, как отличить фейковый отзыв от настоящего

3 часа назад
Продление ареста шестерым украинским морякам признано законным

Продление ареста шестерым украинским морякам признано законным

3 часа назад
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

4 часа назад
Google: сотни тысяч людей используют пароли, которые уже есть у хакеров

Google: сотни тысяч людей используют пароли, которые уже есть у хакеров

4 часа назад
Подаренный китайцами Петербургу Сад Дружбы превратился в руины

Подаренный китайцами Петербургу Сад Дружбы превратился в руины

4 часа назад
Раскрыты все новые модели Audi для России на 2020 год

Раскрыты все новые модели Audi для России на 2020 год

4 часа назад
Все счета Атамбаева арестованы

Все счета Атамбаева арестованы

5 часов назад
Безопасно и эффективно? Вакцины от хламидиоза проверили на людях

Безопасно и эффективно? Вакцины от хламидиоза проверили на людях

5 часов назад
Названы самые привлекательные для жизни города России

Названы самые привлекательные для жизни города России

6 часов назад
В России подорожал и лишился одной версии народный Volkswagen Polo

В России подорожал и лишился одной версии народный Volkswagen Polo

7 часов назад
Мужчина ловил покемонов на восьми телефонах одновременно, будучи за рулем

Мужчина ловил покемонов на восьми телефонах одновременно, будучи за рулем

7 часов назад
Погода на середину августа в России: потепление немного задержится

Погода на середину августа в России: потепление немного задержится

8 часов назад
Открыт совершенно новый орган восприятия боли

Открыт совершенно новый орган восприятия боли

8 часов назад
Пираты атакуют: 4 самых опасных места на планете

Пираты атакуют: 4 самых опасных места на планете

8 часов назад
В Москве отменяют штрафы за парковку на газонах

В Москве отменяют штрафы за парковку на газонах

9 часов назад
Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

15.08.2019 15:05
Зал "Зарядье" открывает второй сезон

Зал "Зарядье" открывает второй сезон

14.08.2019 14:29