Александр Головин – в заявке "Монако" на матч лига 1 с "Мецем"

В матче второго тура французской лиги 1 "Монако" на выезде сыграет с "Мецем". Тренерский штаб монегасков во главе с Леонарду Жардимом включил в заявку на игру российского полузащитника Александра Головина.

Встреча состоится в субботу, 17 августа и пройдет на поле стадиона "Стад Мунисипаль Сен-Симфорьен" в Меце. Начало – в 21:00 по московскому времени.

📄 Le groupe Rouge et Blanc pour le déplacement à Metz (J2 — Ligue 1) #FCMASM #DAGHEMUNEGU 🔴⚪️ pic.twitter.com/YDgB739X7c — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 16, 2019

Напомним, в первом туре чемпионата Франци "Монако" дома проиграл "Лиону" со счетом 0:3. Головин пропустил этот матч из-за перебора желтых карточек, полученных в сезоне-2018/19.