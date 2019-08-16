Новости В мире

Все видео этой рубрики
16 августа 201921:52 Валентин Богданов

Зачем Трампу Гренландия: датчане в шоке от идеи президента США купить остров

Зачем Трампу Гренландия: датчане в шоке от идеи президента США купить остров

"Неудачной первоапрельской шуткой" и "абсолютно безумной идеей" назвали в Дании планы Соединенных Штатов. Как стало известно, Дональд Трамп на полном серьезе решил купить у скандинавской страны самый большой в мире остров Гренландию.

Дональд Трамп обожает сделки, а возможная покупка Гренландии, о которой первой написала деловая газета The Wall Street Journal, точно потянет на сделку столетия. По данным издания, президенту США нравится обсуждать тему со своими советниками, и кто-то из них главу Белого дома вроде бы даже поддержал. Юрисконсультам уже поручили провести правовую экспертизу проекта. Экономическую Трамп, видимо, провел сам. Дания, которой принадлежит крупнейший в мире остров, сейчас в непростом финансовом положении.

"Президент, очевидно, заинтригован этой идеей, вне зависимости от того, всерьез ли он рассматривает этот проект", — считает Вивьен Салама, политический обозреватель издания The Wall Street Journal.

"Что такого привлекательного для нас в Гренландии? Зачем нам ее покупать?" — задается вопросом Дон Лемон, ведущий телеканала CNN.

"Гренландия является источником природных ресурсов, благодаря своему расположению. Также это отличная стратегическая позиция с военной точки зрения. Конечно, с точки зрения конкуренции с Китаем и Россией в Арктике, иметь там военную базу — очень важный аспект для США", — объясняет Вивьен Салама, политический обозреватель издания The Wall Street Journal.

Территория в 2 миллиона квадратных километров. 50 миллиардов баррелей доказанных запасов нефти на шельфе. Месторождения золота и меди, молибдена и палладия, урана и алмазов. Собеседники The Wall Street Journal сравнивали покупку Гренландии с покупкой Аляски, указывая и на ее стратегическое значение. Вашингтон мечтает расширить свое военное присутствие в Арктике, бросив вызов России. Расположенной в Гренландии авиабазы Туле, где у американцев находятся системы раннего предупреждения о ядерной ударе, им недостаточно. Кстати, эта заполярная база появилась у США при Гарри Трумэне. В 1946 году он, как и Трамп, тоже приценивался к острову и предлагал за него за 100 миллионов долларов. Но датчане и тогда, и сейчас непреклонны как фьорды.

"Я подумал, что это преждевременная первоапрельская шутка, потому что нельзя просто взять и купить страну. А Дональд Трамп, похоже, считает, что может", — говорит Майкл Ааструп Дженсен, председатель комитета по иностранным делам в парламенте Дании.

И это еще довольно дипломатичный комментарий. На родине Ганса Христиана Андерсена многие сочли Трампа сказочником. А некоторые даже сказочником опасным.

"Если это правда, что он (Трамп) работает над этой идеей, то это окончательное доказательство того, что он сошел с ума. Я бы сказал так: мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна", — сообщил представитель Датской народной партии Сёрена Йесперсена.

Пикантности ситуации добавляет и предстоящий в начале сентября визит Трампа в Копенгаген, где президенту США придется взглянуть в глаза всем этим людям. У американских либералов, тем временем, подготовлен альтернативный вариант сделки. Не Гренландию нужно отдавать Америке, а Трампа отдать гренландцам, считают они.

"Хочу обратиться к человеку, который предоставил эту информацию The Wall Street Journal: если вы имеете возможность так жестоко разыграть президента, понимая принцип работы его мозга и его эго, пожалуйста, сделайте стране одолжение, скажите ему: эй, Дональд, я слышал, что Гренландия ищет короля-диктатора, вы сможете стать королем Гренландии, если только откажетесь от должности президента США", — предложила Рэйчел Мэддоу, ведущая телеканала MSNBC.

Но проще растопить весь лед Гренландии, чем заставить Трампа отказаться от переизбрания. Накануне на митинге в Нью-Гэмпшире трое попытались, выскочили с плакатами. Трамп, смотревший на потасовку издалека, перепутал протестующих со сторонником, который пытался их оттеснить. Получилось, что бьет своих, чтобы чужие боялись.

"У этого парня серьезные проблемы с весом, иди домой и начни заниматься спортом. Уберите его из зала, пожалуйста. У него проблемы посерьезнее, чем у меня, чем у всех нас", — заявил Дональд Трамп.

Впрочем, проблемы с политическим весом у Трампа тоже наметились. Даже лояльный ему телеканал Fox в своем опросе фиксирует рост трамповского антирейтинга. Число недовольных увеличилось до 56 процентов. Так что разговор о покупке заполярных территорий может быть чем-то вроде разговора о стене на южной границе. Избирателям нравится, а заплатит Мексика, или заплатят Дании — дело десятое.

Сейчас

20:08

CNN: поставки F-16 Тайваню неофициально одобрены Белым домом

18:35

Стрелок из Котельников арестован

18:09

В крови отравившихся подсолнечным маслом нашли яд

17:11

Убит брат главаря "Талибана"

16:08

Захарова ответила на слова Болтона о воровстве

16:05

Президент наградил экипаж севшего на кукурузное поле Airbus

14:59

МИД РФ сообщил о захвате неизвестными судна с россиянами

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Захватчики судна с россиянами не выдвигали требований

Захватчики судна с россиянами не выдвигали требований

3 часа назад
Колония пернатых: могли ли свалки вокруг аэропорта Жуковский привлечь птиц-убийц

Колония пернатых: могли ли свалки вокруг аэропорта Жуковский привлечь птиц-убийц

2 часа назад
Массовое отравление: пенсионер готовил масло для семьи и друзей

Массовое отравление: пенсионер готовил масло для семьи и друзей

26 минут назад
Зачем Трампу Гренландия: датчане в шоке от идеи президента США купить остров

Зачем Трампу Гренландия: датчане в шоке от идеи президента США купить остров

53 минуты назад
Освобожденный иранский танкер покинет Гибралтар под другим названием

Освобожденный иранский танкер покинет Гибралтар под другим названием

2 часа назад
Жена Дамира Юсупова рассказала о его реакции на получение звания Героя России

Жена Дамира Юсупова рассказала о его реакции на получение звания Героя России

3 часа назад
Кузнецова обыграла Плишкову в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Кузнецова обыграла Плишкову в четвертьфинале турнира в Цинциннати

5 минут назад
Михаил Прохоров продал клуб НБА "Бруклин Нетс" за 2,35 млрд долларов

Михаил Прохоров продал клуб НБА "Бруклин Нетс" за 2,35 млрд долларов

5 часов назад
Запрещенные лекарства: как спасти ребенка и не нарушить закон

Запрещенные лекарства: как спасти ребенка и не нарушить закон

1 час назад
Не имеют прав, плохо водят, спят в машине: кого можно встретить за рулем такси

Не имеют прав, плохо водят, спят в машине: кого можно встретить за рулем такси

1 час назад
Легендарному космонавту Валерию Рюмину 80 лет

Легендарному космонавту Валерию Рюмину 80 лет

1 час назад
Тайна советской лаборатории: как искали эликсир молодости для Сталина

Тайна советской лаборатории: как искали эликсир молодости для Сталина

4 часа назад
CNN: поставки F-16 Тайваню неофициально одобрены Белым домом

CNN: поставки F-16 Тайваню неофициально одобрены Белым домом

2 часа назад
"Дух Заполярья". ПОРА очистить Арктику

"Дух Заполярья". ПОРА очистить Арктику

8 часов назад
Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

12.08.2019 09:00
Двух антимайдановцев суд готов выпустить под залог в 153 тысячи гривен

Двух антимайдановцев суд готов выпустить под залог в 153 тысячи гривен

47 минут назад
В США прооперирован лидер сенатского большинства Митч Макконнелл

В США прооперирован лидер сенатского большинства Митч Макконнелл

1 час назад
На вора в законе Огонька завели дело, а Муха отказался от криминальных регалий

На вора в законе Огонька завели дело, а Муха отказался от криминальных регалий

2 часа назад
Motorola представила смартфон с экшн-камерой

Motorola представила смартфон с экшн-камерой

3 часа назад
Стрелок из Котельников арестован

Стрелок из Котельников арестован

3 часа назад
В Госдуме хотят изменить систему ранжирования новостей Яндекс

В Госдуме хотят изменить систему ранжирования новостей Яндекс

4 часа назад
Минстрой ответил на просьбу депутата о туалетах

Минстрой ответил на просьбу депутата о туалетах

4 часа назад
Мощный взрыв на АЗС в Камбодже попал на видео

Мощный взрыв на АЗС в Камбодже попал на видео

5 часов назад
В iOS нашли подтверждение даты анонса новых iPhone

В iOS нашли подтверждение даты анонса новых iPhone

5 часов назад
Минобороны опубликовало видео с "Охотником"

Минобороны опубликовало видео с "Охотником"

5 часов назад
"Газпром" уложил почти 74 процента "Северного потока-2"

"Газпром" уложил почти 74 процента "Северного потока-2"

5 часов назад
Убит брат главаря "Талибана"

Убит брат главаря "Талибана"

5 часов назад
Миф, который вредит карьере: женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин

Миф, который вредит карьере: женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин

5 часов назад
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

5 часов назад
Захарова ответила на слова Болтона о воровстве

Захарова ответила на слова Болтона о воровстве

5 часов назад
Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде

Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде

6 часов назад
Россиянам рассказали, как отличить фейковый отзыв от настоящего

Россиянам рассказали, как отличить фейковый отзыв от настоящего

6 часов назад
Продление ареста шестерым украинским морякам признано законным

Продление ареста шестерым украинским морякам признано законным

6 часов назад
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

7 часов назад
Google: сотни тысяч людей используют пароли, которые уже есть у хакеров

Google: сотни тысяч людей используют пароли, которые уже есть у хакеров

7 часов назад
Подаренный китайцами Петербургу Сад Дружбы превратился в руины

Подаренный китайцами Петербургу Сад Дружбы превратился в руины

7 часов назад
Раскрыты все новые модели Audi для России на 2020 год

Раскрыты все новые модели Audi для России на 2020 год

7 часов назад
Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров

Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров

7 часов назад
Безопасно и эффективно? Вакцины от хламидиоза проверили на людях

Безопасно и эффективно? Вакцины от хламидиоза проверили на людях

8 часов назад
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

8 часов назад
Кузнецов признался в хищении 11 миллиардов, но особого порядка не будет

Кузнецов признался в хищении 11 миллиардов, но особого порядка не будет

9 часов назад
Названы самые привлекательные для жизни города России

Названы самые привлекательные для жизни города России

9 часов назад
В России подорожал и лишился одной версии народный Volkswagen Polo

В России подорожал и лишился одной версии народный Volkswagen Polo

10 часов назад
Мужчина ловил покемонов на восьми телефонах одновременно, будучи за рулем

Мужчина ловил покемонов на восьми телефонах одновременно, будучи за рулем

10 часов назад
Погода на середину августа в России: потепление немного задержится

Погода на середину августа в России: потепление немного задержится

11 часов назад
Открыт совершенно новый орган восприятия боли

Открыт совершенно новый орган восприятия боли

11 часов назад
Пираты атакуют: 4 самых опасных места на планете

Пираты атакуют: 4 самых опасных места на планете

11 часов назад
Россияне перестают есть картофель и налегают на фрукты и ягоды

Россияне перестают есть картофель и налегают на фрукты и ягоды

11 часов назад
Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

15.08.2019 15:05
Зал "Зарядье" открывает второй сезон

Зал "Зарядье" открывает второй сезон

14.08.2019 14:29