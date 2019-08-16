Ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика

Пятилетний мальчик госпитализирован после того, как выпал из вагончика аттракциона "Детский паровозик" и попал ему под колеса.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в прокуратуре Саратова, подчеркнув, что ЧП произошло 16 августа на бульваре Героев Отечества в микрорайоне "Солнечный".

Источник в экстренных службах города рассказал, что ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил своим подчиненным провести проверку соблюдения требований безопасности уличных аттракционов.

На место происшествия выехал прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров и следственно-оперативная группа.