Завершились пятые Армейские международные игры

Пятые Армейские международные игры закрываются в субботу. В честь их завершения в подмосковном парке "Патриот" дадут праздничный салют — в небо выпустят 3 200 фейерверков. А в Рязани, где проходил один из конкурсов — "Авиадартс" — в воздушном параде примут участие пилотажные группы "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".

Турнир включал в себя 32 конкурса, больше всего побед — у российских военных. На их счету, в том числе, победы в "Авиадартсе", "Военном ралли" и "Морском десанте". Всего в Играх участвовали команды из 39 стран, для семи из них это был дебют на соревнованиях, сообщает телеканал "Россия 24".