В Сочи ожидается сильнейший шторм

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможного ухудшения погоды. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни ливни и град, над морем могут появиться смерчи, а в реках — резко подняться уровень воды.

Все спецслужбы курортного города наготове, сообщает телеканал "Россия 24". На трассах дежурят экипажы ДПС. Жителям рекомендуют отказаться от отдыха в горах и у водоемов. Местная администрация потребовала свернуть палаточные лагеря у рек. Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район.