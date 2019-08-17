В московских аэропортах задерживаются и отменяются рейсы

Пятнадцать рейсов задержано и девять отменены в аэропортах Москвы в субботу.

По состоянию на 08.35 по Москве, во аэропорту Внуково задержан один рейс. В Домодедове 11 рейсов задержаны, девять отменены, в Шереметьево задержка коснулась трех рейсов, сообщает ТАСС.

Ранее гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области до вечера субботы из-за дождя и грозы.