Террорист направил автомобиль на остановку с людьми в Израиле

В Израиле брат с сестрой получили травмы в результате целенаправленного наезда водителя на автобусную остановку на Западном берегу реки Иордан, сообщает 9tv.co.il. Камера регистратора зафиксировала действия террориста.

Атака была произведена днем 16 августа близ еврейского поселения Элазар. На кадрах видно, как белый седан на высокой скорости съезжает с дороги и сбивает двух человек, дожидавшихся автобуса на остановке. Вернуться на проезжую часть водитель не смог, машина врезалась в небольшой холм и перевернулась.

Свидетелем происшествия стал возвращавшийся домой со службы полицейский, который попытался помочь пострадавшим — 17-летнему подростку и его 19-летней сестре, но вынужден был применить оружие, поскольку водитель оказал сопротивление. Позже произошедшее признали терактом, 26-летний нападавший, как отмечают официальные лица, был нейтрализован.

Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Его сестра получила травмы средней степени тяжести.

Днем ранее двое подростков с ножами в руках совершили нападение на полицейских в Старом городе Иерусалима.