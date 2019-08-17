Леонид Слуцкий высоко оценил спартаковского новичка

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне наставник голландского "Витесса" Леонид Слуцкий дал высокую оценку новичку "Спартака" Гусу Тилу. По мнению Слуцкого, любой тренер может мечтать о таком футболисте.

Очень качественный футболист, без очевидных слабых мест. Чрезвычайно мобильный и "подвижный, хорошо чувствует отбор, быстро перестраивается по позиции. Грамотно выдвигается в прессинг, всё время блокирует линию передачи. Очень хорошо оснащен технически, в эпизодах всегда чувствует, куда и как открыться на последней стадии развития атаки. То есть комплексно сильный футболист, трудолюбивый, с огромным объемом работы" – приводит слова Слуцкого "Спорт-Экспресс".

"Тил — мечта любого тренера, потому что его легко встроить в любую схему, и он выполняет абсолютно любые функции. Сильнейший игрок, но вопрос будет в том, как "Спартак" встроит его в общекомандные действия", — сделал вывод Леонид Слуцкий

21-летний капитан "Алкмара" Гус Тил перешел в "Спартак" в августе. Купленный за 15 миллионов евро Гус стал самым дорогим приобретением москвичей. В мае сайт Вести.Ru первым из российских СМИ сообщил об интересе "Спартака" к Тилу. В своем дебютном матче за новую команду голландец принял участие в трех голевых атаках красно-белых.