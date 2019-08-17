Полиция насчитала четыре тысячи участников согласованного митинга в Москве

На проспекте Сахарова в Москве собрались участники согласованного столичными властями митинга КПРФ. Протестующие выступают за власть закона и честные выборы. На мероприятии присутствует лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, передает ТАСС.

РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МВД уточняет число участников акции: по данным полиции, на мероприятие пришли около четырех тысяч человек.

В ходе митинга молодым коммунистам вручили партбилеты, а также сыграли "Марш защитников Москвы".