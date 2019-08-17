Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска из-за неисправности двигателя

Самолет "Хабаровских авиалиний" с 13 пассажирами на борту вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР. Лайнер L-410 сняли на видео.

Самолет оторвался от ВПП аэропорта Хабаровска в 10:30 по местному времени (03:30 по Москве), но спустя несколько минут сработала система оповещения о неисправности двигателя. Экипаж выработал топливо и спустя час вернулся в воздушную гавань — посадка прошла успешно, никто из 13 пассажиров, среди которых были дети, не пострадал.

Лайнер следовал по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян, теперь вылет рейса отложен на 9 часов утра (02:10 по Москве) 18 августа. В настоящее время эксперты и прокуроры разбираются в причинах произошедшего.