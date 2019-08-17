Первая в Сибири скоростная магистраль открыта в Кузбассе после 14 лет строительства. Она связывает прямым путем северные и южные города Кузбасса — от Кемерова до Новокузнецка. Трасса проложена в обход мелких населенных пунктов и позволяет значительно сократить время в пути.

17 километров идеальной дороги! Это последний участок трассы Кемерово —Новокузнецк. Ее открытия жители Кузбасса ждали 14 лет! Это первая и единственная в Сибири скоростная магистраль — официально разрешенная скорость движения 130 километров в час. Дорога соединила юг и север Кемеровской области. Время в пути теперь почти на час меньше.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отмечает, что эта дорога существенно снизит расходы на топливо, сократит время на перевозку грузов и даже повлияет на экологию: "Эта дорога — наш серьезный шаг в будущее!"

Это не только скоростная магистраль, но и так называемая — "умная дорога". Здесь установлены специальные датчики и камеры, которые фиксируют обстановку на дороге и в режиме реального времени выводят всю информацию на табло.

Первыми качество покрытия оценили байкеры из клуба "Ночные волки". В символической приемке работ они участвуют не первый раз. Лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов восхищен идеальным покрытием дороги и красивыми пейзажами юга Сибири. "Мы едем по сердцу России. Это дорога к русской мечте!" — отметил он.

Сроки сдачи объекта переносили несколько раз. Объем работ — колоссальный. Стройку уже назвали "региональным БАМом". Все лето здесь работали 150 студентов со всей Сибири. В новой истории движения студенческих отрядов это первая окружная стройка в России. "Мы смогли сделать так, что дорогу сегодня открывают!" — говорят члены студотряда.

Уже сегодня по дороге проедут первые автомобили. Открытие автобана — большой шаг в развитии логистики не только Кузбасса, но и соседних регионов Сибири. Покрытие рассчитано на сибирские перепады температур и суровый климат. Подрядчик уверяет, что без капитального ремонта эта трасса прослужит минимум пять лет.