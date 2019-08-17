Стало известно, сколько Порошенко вывел с Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов, пока занимал пост главы государства.

Только через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено до 800 миллионов долларов, заявил американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин. И добавил, что в США уже возбуждено несколько уголовных дел, одно из них – по поводу возможного выведения 1 миллиарда долларов — транша Киеву от МВФ. Вероятно, в виде рефинансирования коммерческих банков, далее деньги разошлись по карманам.

Кислин приехал на Украину, чтобы встретиться с новым руководством страны, в том числе по поводу Порошенко. По его мнению, при нынешнем прокуроре Юрии Луценко дело вряд ли продвинется, потому что и Луценко, и Порошенко – коррупционеры. Но он готов привлечь к расследованию международных экспертов и уже встретился с исполняющим обязанности главы СБ Иваном Бакановым.

При Порошенко Кислину отказали во въезде на Украину, поскольку тот обнародовал коррупционные схемы Порошенко, в том числе связанную с закупкой угля в 2016 году, ее лично внедрил экс-президент. По его словам, коррупционеры зарабатывали по 100 долларов с каждой тонны угля, и в организованное преступление были вовлечены министры и главы силовых ведомств, передает ТАСС.